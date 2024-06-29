بعد تغيبه 24 ساعة ... العثور على جثة طفل بمياه النيل في المنيا / تفاصيل

تغيب طفل فى العقد الأول من عمره ، بمدينة سمالوط شمال المنيا ، الأمر الذي أدى إلى فزع اسرته ، واستمرت اعمال بحثهم في كافة الأماكن على أمل العثور ، ولكن اعمال اعمال البحث لم تسفر عن شيىء ، وبالإبلاغ والتحري ، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا ، من إنتشال جثمان طفل في العقد الأول من عمره ، بعد غرقه بمياه النيل لمدة 24 ساعة ، في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ليسدل الستار عن غموض إختفاء الطفل يوما كاملا .

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الأول من عمره يدعى " فارس علي عبد النعيم " 7 سنوات " ويقيم بمنطقة شرق الترعة بمدينة سمالوط ، تم انتشاله اثر مصرعه غرقا بمياه النيل ناحية عرب الزينة ، واكدت التحريات الأولية لرجالات مباحث مركز الشرطة ، التى اجراها الرائد يحي كيلاني رئيس مباحث المركز ، وتحت اشراف المقدم محمد عليوه مفتش مباحث المركز.

ان الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية كوفاة طبيعية ، بحسب اقوال اهليته والشهود العيان ، وكان ذلك اثناء اللهو والإستجمام مع احد افراد اسرته ، كما اكد الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، في تقريره ان الوفاة نتجت عن اكسفسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ، وصرحت النيابة العامة بالدفن.