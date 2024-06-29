السبت 29 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعد تغيبه 24 ساعة ... العثور على جثة طفل بمياه النيل في المنيا / تفاصيل

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

تغيب طفل فى العقد الأول من عمره ، بمدينة سمالوط شمال المنيا ، الأمر الذي أدى إلى فزع اسرته ، واستمرت اعمال بحثهم في كافة الأماكن على أمل العثور ، ولكن اعمال اعمال البحث  لم تسفر عن شيىء ، وبالإبلاغ والتحري ، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا ، من إنتشال جثمان طفل في العقد الأول من عمره ، بعد غرقه بمياه النيل لمدة 24 ساعة ، في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ليسدل الستار عن غموض إختفاء الطفل يوما كاملا .

 

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ،  اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوصول جثة  طفل فى العقد الأول من عمره يدعى " فارس علي عبد النعيم " 7 سنوات " ويقيم بمنطقة شرق الترعة بمدينة سمالوط ، تم انتشاله اثر مصرعه غرقا بمياه النيل ناحية عرب الزينة ، واكدت التحريات الأولية لرجالات مباحث مركز  الشرطة ، التى اجراها الرائد يحي كيلاني رئيس مباحث المركز ، وتحت اشراف المقدم محمد عليوه مفتش مباحث المركز.

 

ان الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية كوفاة طبيعية ، بحسب اقوال اهليته والشهود العيان ، وكان ذلك اثناء اللهو والإستجمام مع احد افراد اسرته ، كما اكد الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، في تقريره ان الوفاة نتجت عن اكسفسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ، وصرحت النيابة العامة بالدفن. 

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