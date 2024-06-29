السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تعقد ورشة عمل حول "الجندر والحوكمة"

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في الفترة من ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ممثلي الجمعيات الشريكة ومجموعة من السيدات صاحبات المصلحة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

 تناولت  الورشة الموضوعات التالية  تفعيل مبادئ الجندر داخل الجمعيات والمؤسسات ومؤشرات المساواة والنوع الاجتماعي.وانواع المؤشرات و النوع الاجتماعي و  متابعة خطة دمج النوع الاجتماعي بالإضافة إلى  مراجعة تعريف الحوكمة والمبادئ وكيفية وضع سياسة للحوكمة وأهمية وضع سياسة للحوكمة وصياغة  نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات و الإجراءات الخاصة بكل جمعية و لائحتها التنفيذية.

كما تضمنت الورشة صياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات والإجراءات الخاصة بكل جمعية ولائحتها التنفيذية (المشاركة – المساواة – اللامركزية)

تجدر الإشارة إلي ان هذه الورش جاءت في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر " 

الجريدة الورقية