قضايا المرأة تعقد ورشة عمل حول "الجندر والحوكمة"

عقد برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية في الفترة من ورشة عمل حول " الجندر والحوكمة " مع ممثلي الجمعيات الشريكة ومجموعة من السيدات صاحبات المصلحة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

تناولت الورشة الموضوعات التالية تفعيل مبادئ الجندر داخل الجمعيات والمؤسسات ومؤشرات المساواة والنوع الاجتماعي.وانواع المؤشرات و النوع الاجتماعي و متابعة خطة دمج النوع الاجتماعي بالإضافة إلى مراجعة تعريف الحوكمة والمبادئ وكيفية وضع سياسة للحوكمة وأهمية وضع سياسة للحوكمة وصياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات و الإجراءات الخاصة بكل جمعية و لائحتها التنفيذية.

كما تضمنت الورشة صياغة نموذج سياسات الحوكمة من واقع دليل السياسات والإجراءات الخاصة بكل جمعية ولائحتها التنفيذية (المشاركة – المساواة – اللامركزية)

تجدر الإشارة إلي ان هذه الورش جاءت في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة " ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "كير مصر "