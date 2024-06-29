بينهم سائح.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحر الأحمر

شهد طريق سفاجا - قنا جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، مصرع سائح أجنبي وإصابة زوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سائح أجنبي وإصابة زوجته وسائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة كانت تقل السائحين في طريقها لمدينة الأقصر لقضاء برحلة سياحية وزيارة الأماكن الأثرية.

ننشر أسماء ضحايا حادث البحر الأحمر

وأسفر الحادث عن مصرع ديفيد دايجو 65 سنة، وإصابة كل من سيراتو تميانا 56 عاما، بكسور متفرقة، وأحمد محمد إبراهيم سائق مصري بإصابات متفرقة بالجسم.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.