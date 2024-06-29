رفع 170 حالة إشغال طريق بحى غرب شبين الكوم بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع كافة الاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.

تحرير 126 محضرا متنوعة بحى غرب شبين الكوم في المنوفية

وشنت اليوم هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم في المنوفية، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة وذلك "بشوارع سعد زغلول ودنشواى وكوبرى السمك ومسجد الصحابة وميدان سيدى خميس"، أسفرت الحملة عن إزالة 170 إشغال طريق تنوع ما بين استاندات وعربيات متنقلة وتربيزات وتحرير 89 محضر إشغال و25 محضر بيئة و12 محضر تالف رصف، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين وتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة في المنوفية

وتواصل الأجهزة التنفيذية في المنوفية، جهودها المستمرة في متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والتعامل الفوري مع المخالفين، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.