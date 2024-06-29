تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. بدون مهاجم

يقع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ورطة كبيرة بسبب نقص اللاعبين في قائمة الفريق ما بين الإصابات والاستبعاد الفني والايقافات.

ويستضيف فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويأتي علي رأس الغيابات التي تؤرق البرتغالي جوميز، هو غياب الثلاث مهاجمين في الفريق، حيث يغيب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للإصابة بجانب ناصر منسي، وأخيرا أزمة سامسون أكينيولا الذي رفض العودة لوجود مستحقات متأخرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمد شحاتة.

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – يوسف أوباما.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز العاشر، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن، برصيد 37 نقطة.