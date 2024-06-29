شركات القطاع الخاص تعلن عن وظائف جديدة للشباب.. التفاصيل

تلقت وزارة العمل، طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة بتوفر 3162 وظيفة جديدة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

ويستمر التقديم على هذه الوظائف حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر هذه الوظائف في المحافظات الآتية:-القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.

وفي تخصصات: مسئول ائتمان، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث اجتماعي، وأخصائى تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفرى وتسليم، وبودى جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.