الصور الأول من حفل خطوبة هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق

في أجواء عائلية بسيطة، احتفلت الفنانة أمل رزق وزوجها اللواء وائل الشريطي، بحفل خطوبة ابنتها هيا إسماعيل كتكت على خطيبها آدم العربي، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب، الذين حرصوا على التواجد بقرب العروسين والتهانئ لهم وكان أبرز الحاضرين الفنانة نهال عنبر.

ويذكر أن العروس هيا إسماعيل كتكت تعمل كمصورة سينمائية، وآخر أعمالها فيلم "عصابة الماكس" من بطولة النجم أحمد فهمي.

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

من هي الفنانة أمل رزق

أمل رزق من مواليد مدينة القاهرة عام 1974، وعاشت جزء من طفولتها ومراهقتها في المملكة العربية السعودية حيث كان والدها صاحب صيدلية ولكنها عادت إلى مصر من أجل دراستها الجامعية، انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتزوجت وعمرها فقط 19 عاماً من المنتج إسماعيل كتكت الذي كان صديق للعائلة.

اشتهرت أمل رزق بالتمثيل بعدد من المسلسلات التلفزيونية، بدأت مسيرتها عام 1994 في مسلسل العائلة، عملت في عديد من المسلسلات والأفلام ومسرحيات، في اكث من 50 عمل وكانت في أول أعمالها الفنية كان بالمشاركة في دور صغير في مسلسل العائلة مع الفنان محمود مرسي وليلى علوي ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ عام 1994.

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

آخر أعمال أمل رزق

كان آخر أعمال الفنانة أمل رزق ظهورها ضيفة شرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

وكانت قد أعربت عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع مجدى الهوارى الذى يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل شكل، كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالعمل مع الفنانة لبلبة التي تفاجأت بطيبة شخصيتها داخل اللوكيشن خاصة أن مشاهدها تجمعها بها مشيرة إلى أنها لن تجمع بينها وبين الفنان مصطفى شعبان مشاهد فى العمل التى تتوقع له نجاح كبير خلال عرضه فى موسم رمضان المقبل.

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت

خطوبة هيا كتكت