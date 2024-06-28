السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال: انفجار ثلاث مسيرات بالجليل الغربي شمال إسرائيل

مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم انفجار ثلاث مسيرات بالجليل الغربي شمال إسرائيل رغم تفعيل الدفاعات الجوية، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأعاجل لها.

txt

عاجل.. حادث أمني صعب في الشجاعية وطائرات الاحتلال تنقل الجنود الجرحى

txt

طيران الاحتلال يشن غارات على إقليم التفاح وكفر كلا جنوب لبنان

وكانت قناة الجزيرة  أفادت في نبأ عاجل لها عن قيام الطائرات الإسرائيلية بإجلاء جنود جرحى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

القسام  تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو

وقالت القسام إنها تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي إطار آخر، أعلنت سرايا القدس، أن صباح اليوم الجمعة فجرت قواتها آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية، وخاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية.


كما قصفت سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودمرت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية، تم زرعها مسبقًا في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي.


وأوضحت القدس، أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي إطار آخر، أجرى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي حوارا استراتيجيا حول العمليات العسكرية في قطاع غزة والاستعدادات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، استضاف هذا الأسبوع، قادة بارزين في الجيش الأمريكي.

‏وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المباحثات التي طرحت على مائدة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي نوقشت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ككل، ومدى الاستعدادات الإسرائيلية أمام إيران.

فيما أكدت أن الحوار تضمن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطلب إسرائيل إسراع الجانب الأمريكي في توريد الأسلحة المطلوبة والآليات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

الجريدة الورقية