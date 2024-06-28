جيش الاحتلال: انفجار ثلاث مسيرات بالجليل الغربي شمال إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم انفجار ثلاث مسيرات بالجليل الغربي شمال إسرائيل رغم تفعيل الدفاعات الجوية، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأعاجل لها.

وكانت قناة الجزيرة أفادت في نبأ عاجل لها عن قيام الطائرات الإسرائيلية بإجلاء جنود جرحى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

القسام تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو

وقالت القسام إنها تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي إطار آخر، أعلنت سرايا القدس، أن صباح اليوم الجمعة فجرت قواتها آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية، وخاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية.



كما قصفت سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودمرت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية، تم زرعها مسبقًا في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي.



وأوضحت القدس، أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي إطار آخر، أجرى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي حوارا استراتيجيا حول العمليات العسكرية في قطاع غزة والاستعدادات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، استضاف هذا الأسبوع، قادة بارزين في الجيش الأمريكي.

‏وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المباحثات التي طرحت على مائدة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي نوقشت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ككل، ومدى الاستعدادات الإسرائيلية أمام إيران.

فيما أكدت أن الحوار تضمن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطلب إسرائيل إسراع الجانب الأمريكي في توريد الأسلحة المطلوبة والآليات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.