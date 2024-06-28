طيران الاحتلال يشن غارات على إقليم التفاح وكفر كلا جنوب لبنان

شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي في منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال عن هجومه على مقر لحزب الله في كفر كلا ومهاجمة مقر آخر في شيحين، جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل ثلاثة في الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة كفركلا، هما فلسطينيين ولبناني.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الوحدة 869 من جيش الاحتلال الإسرائيلي رصدت عناصر يعملون في هيكل عسكري لحزب الله في منطقة كفر كلا في جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو مقرا لحزب الله ومبنى عسكري آخر للحزب بجنوب لبنان .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإطلاق نيران المدفعية لإزالة التهديد في منطقة الناقورة، وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم في وقت سابق من اليوم اكتشاف عدة صواريخ مضادة للدبابات عبرت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، ولم تقع إصابات.

وذكر أنه تم إسقاط هدف جوي مشبوه في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت قوله إن حلا دبلوماسيا يبعد حزب الله عن الحدود سيكون مقبولا لإسرائيل.

وقال غالانت في اجتماع الكابينت أمس أبلغت الأميركيين أن إسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله بل تفضل الحل الدبلوماسي.