شهدت قرية كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين شقيقين وصاحب سوبر ماركت بسبب لعب كرة القدم، إذ نشبت مشاجرة بين الطرفين اعتدى خلالها الشقيقان على الآخر مما أصابه بكدمات وسحجات، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

بسبب الكرة .. تفاصيل اعتداء شقيقين علي صاحب سوبر ماركت بطوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من عبد الرحمن عبد المعز، صاحب سوبر ماركت يتهم شقيقين وهما مصطفى وشقيقه محمد بالاعتداء عليه بسبب لعب الكرة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19268 إداري طوخ وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال المجني عليه ، إن المتهمين وهما مصطفى. ا إمام وخطيب مسجد وشقيقه محمد، انشأوا ملعبا لكرة القدم دون شباك مما تسبب في خروج الكرة ودخولها المحل وعندما ألقاها عقب ذلك داخل سور مدرسة، نشبت، بينهما مشاجرة اعتديا خلالها عليه وحطما السوبر ماركت الخاص به.

وأكد أنهما حررا محضر أيضا ضده اتهموه بالاعتداء على والدهما على غير الحقيقة مطالبا بحقه القانوني.

كشف حقيقة القبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه بالدقهلية

كما نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بإلقاء القبض على أحد الأطفال بالدقهلية لإجبار والده على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر الأمني، أن تلك الادعاءات تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.