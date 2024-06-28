السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يدعو مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان

وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الأردنيين في الخارج.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان، اليوم- إن هذه التوصية تأتي من منطلق الحرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن الوزارة تؤكد على ما ورد في البيان، الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.

مواد متعلقة

ننشر تفاصيل زيارة الأمين المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إلى لبنان
الجريدة الورقية