الأردن يدعو مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت الراهن؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الأردنيين في الخارج.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان، اليوم- إن هذه التوصية تأتي من منطلق الحرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن الوزارة تؤكد على ما ورد في البيان، الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.