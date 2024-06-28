ميزات الكرز الأحمر عن الأصفر

تباع أنواع من الكرز مختلفة اللون منها الأحمر الداكن والبرتقالي والأصفر والأبيض وغيرها، ولكن أي نوع منها أكثر فائدة للجسم؟

يشير الخبراء في ردهم على هذا السؤال، إلى أن الكرز الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز، ما يجعل مذاقه أكثر حلاوة من الكرز الأصفر، لذلك ينصحون الأشخاص الذين لا يحبون الأطعمة الحلوة تناول ثمار الكرز الفاتحة اللون، ومن يحب الأطعمة الحلوة تناول الكرز الأحمر.

ووفقا لهم، ترتفع نسبة بيتا كاروتين- المضاد القوي للأكسدة في الكرز الأحمر وتزداد في الأكثر احمرارا، ولكن بصورة عامة تحتوي جميع أنواع الكرز على نسبة عالية من بيتا كاروتين، لذلك يمكن تصنيفها ضمن الأطعمة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكرز على نسبة عالية من البوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ضرورية للصحة.

وتشير الخبيرة، إلى أن الكرز الحامض يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، في حين يحتوي على نصف كمية السكر الموجودة في الكرز الحلو. وبالإضافة إلى هذا يحتوي الكرز الحامض على مادة الميلاتونين، المسؤولة عن عمل منظومة الغدد الصماء، وتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن النوم.

وتقول، "تحتوي ثمار الكرز الطازجة بنوعيه الحلو والحامض على سعرات حرارية متساوية تقريبا 50-62 كيلوسعرة. ولكن مؤشر نسبة السكر في الكرز الحامض هو الأقل من بين جميع الفواكه والثمار ويعادل 22، وهذا المؤشر في الكرز الحلو أيضا منخفض ويعادل 25".

وتضيف، لكلا النوعين تأثير إيجابي مفيد في عمل القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستوى ضغط الدم، ويمنعان تجلط الدم. كما أنهما يحسنان عمل الجهازين العصبي والهضمي وحالة الشعر والأظافر.