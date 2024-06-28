انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، إلي موقع حريق شقة حدائق الأهرام ، لفحص كاميرات المراقبة في محيط الحريق الذي شب في جراج بأحد العقارات في حدائق الأهرام وأسفر عن مصرع عامل، للوقوف على أسباب الحريق.

فحص كاميرات المراقبة في محيط حريق جراج بحدائق الأهرام

وكانت التحريات والمعلومات المبدئية التي قام بها رئيس مباحث الهرم أكدت أن النيران اشتعلت بسيارة مركونة بالجراج الخاص بعقار وامتدت للطابق الأول، وخلال محاولة الضحية الخروج من شقته اختل توازنه وسقط داخل الجراج، ليلقى مصرعه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اشتعال حريق بعقار في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بجراج أسفل العقار، مما أدى إلى مصرع شخص من سكان العقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

شهود العيان .. الأب سقط في المنور أثناء إنقاذ أبنائه |تفاصيل حريق شقة حدائق الأهرام

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة ، الاستماع لأقوال شهود العيان علىي اندلاع حريق داخل جراج أحد العقارات، امتد للعقار، والتهم بعض محتويات شقة سكنية، وسيارة ملاكي، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وكشف شهود العيان أن الحريق نشب في سيارة بجراج، وامتد للطابق الأول، وتسبب في مصرع رب أسرة وإصابة 8 آخرين.

وافاد شهود العيان أن الشقة المحترقة تقطنها أسرة، وأثناء اندلاع الحريق حاول رب الأسرة إنقاذ أبنائه عن طريق إخراجهم من نافذة الشقة المطلة على المنور، لكنه سقط داخل المنور صريعًا على الأرض.

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في حدائق الأهرام

كما قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب اندلاع حريق داخل جراج إحدى العقارات، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته.

وكشفت المعاينة أن الحريق امتد للعقار، والتهم بعض محتويات شقة سكنية، وسيارة ملاكي، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوجود حريق داخل جراج أسفل عقار، وتم الدفع بسيارة الإطفاء، وعندما شاهد الشخص النيران تتصاعد نحو شقته في الطابق الأول، وتحول دون دخوله من مدخل العقار صعد من خلف العقار.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.