أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري في الخانكة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مقتل شخص بطلق ناري على يد 4 متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أحد المتهمين عيار ناري صوب المجني عليه؛ مما أدى سقوطه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرار جديد في واقعة المتهمين بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

كما تواصل جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيق مع صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة بحجة تسفيرهم على إحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بوعودهم أو رد المبالغ لهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغًا من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 أشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج وإلى العديد من الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهمين.

حبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالقليوبية

وفي سياق متصل ، امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في شبرا الخيمة ،4 ايام علي ذمة التحقيقات ، حيث تبين أن المتهم فرد أمن إداري وكان يطلق أعيرة نارية في حفل عُرس، وتم ضبطه والسلاح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد يفيد تداول مقطع فيديو على فيس بوك بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة شبرا الخيمة قسم ثاني ونجحت الأجهزة في تحديد المتهم وتبين أنه فرد أمن إداري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل عرس أحد أقاربه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.