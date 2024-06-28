بعائد 27% .. أسعار فائدة شهادات بنك مصر| تفاصيل

أسعار فائدة شهادات بنك مصر .. يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن أفضل الطرق للادخار واستثمار أموالهم، ويلجأ البعض منهم لادخار الأموال بالبنوك بطرق مختلفة يأتى على رأسها شهادات الادخار، لا سيما وهي تتيح الحصول على فائدة ذات عائد شهري وسنوي.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء، نرصد فى السطور القليلة القادمة أسعار ومزايا وتفاصيل شهادات الادخار المطروحة من البنك الأهلى المصري.

تُقدم الشهادات الادخارية، التي تُصدرها البنوك، عوائدًا ثابتة على فترات زمنية محددة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن مصدر دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه.

ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من الأوعية وشهادات الادخار المختلفة تناسب جميع العملاء، ومن بينها شهادة ادخار "طلعت حرب" بالجنية المصري بعائد تابت 27% سنويًا ويصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهراً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجاناً لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)

يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت والموبايل البنكى BM online وماكينات الصراف الالى ATM الخاصة ببنك مصر

كيف تحصل على عائد يصل لـ 5,875 جنيه كل شهر مع بنك مصر

عند قيام العميل بشراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر بقيمة 250 ألف جنيه بفائدة 27%، سوف يحصل على عائد يصل إلى 81,000 جنيه يصرف في نهاية مدة الشهادة، أما إذا رغب العميل في الحصول على دخل شهري من شهادة طلعت حرب، عليه القيام بشراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر بفائدة 23.5%، وسوف يحصل على عائد سنوي يصل إلى 70,500 جنيه يصرف شهريا بمبلغ 5,875 جنيه.

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