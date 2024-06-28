عيار 21 يسجل مفاجأة ..أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2024|تفاصيل

عيار 21 يسجل مفاجأة .. شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية انخفاضات طفيفة مع تداولات اليوم الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 0.03%، ما يعادل 0.55 دولار لسعر الأونصة، جاء هذا الانخفاض نتيجة حركة البيع المرتبطة ببيانات مؤشر مديري المشتريات، وذلك بعد أسبوع من الهدوء النسبي في القطاع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

محليًا، سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا بين المواطنين، نحو 3140 جنيهًا للبيع و3155 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأعيرة المختلفة:

عيار 24: سجل 3588 جنيهًا للبيع و3606 جنيهات للشراء.

عيار 21: سجل 3140 جنيهًا للبيع و3155 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 2692 جنيهًا للبيع و2704 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة عالميًا

افتتحت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2322 دولارًا، وتراجعت إلى أقل مستوى أسبوعي عند 2307 دولارات في نهايات الأسبوع، بينما لامست أعلى مستوى أسبوعي عند 2368 دولارًا الخميس الماضي، واختتمت الأسبوع عند 2321 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة عالميًا بالدولار

سجل سعر الذهب عالميًا 2329 دولارًا للشراء و2328.5 دولار للبيع.

تعكس هذه التحركات في أسعار الذهب تأثر السوق بالعديد من العوامل الاقتصادية والتجارية، مما يتطلب متابعة دقيقة من المهتمين بالاستثمار في المعدن النفيس.

ويشهد الطلب المحلي على الذهب ضعفًا واضحًا منذ فترة، مما تسبب في الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار، خاصة مع غياب المضاربات السعرية بعد اختفاء السوق الموازي. بالتالي، يتبع سعر الذهب المحلي حركة السعر العالمي، وفي حال استجابة الذهب العالمي لتوقعات الأسواق المالية والمؤسسات العالمية بارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب المحلي بشكل كبير.

حتى الآن، يعد وضع السيولة من النقد الأجنبي مناسبًا لدى البنوك، مع وجود وفرة في العملة الأجنبية، مما دفع البنوك التجارية إلى رفع حد استخدام كروت الائتمان خارج مصر لعملائها، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية، مما يزيد من هدوء واستقرار الأسواق بشكل عام.

أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

حتى الآن، لم يستطع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من نطاق التداول الضيق الذي استمر طوال هذا الأسبوع حول مستوى 3150 جنيهًا للجرام. ولا توجد حتى الآن ضغوط سعرية قد تؤدي إلى تغيرات في حركة السعر على المدى القريب.

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