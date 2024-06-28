أسعار الذهب الفترة المقبلة .. زيادة أم انخفاض؟| تفاصيل

أسعار الذهب الفترة المقبلة تشهد زيادة أم انخفاض .. كشفت مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في أبحاث الذهب عن توقعاتها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، متسائلة ما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة أم أنها ستشهد تحركًا صعودًا أو هبوطًا في مختلف الأعيرة.

أسعار الذهب المحلي

وفقًا للتقرير الصادر عن "جولد بيليون"، شهد سعر الذهب المحلي استقرارًا منذ جلسة الأمس دون أي تغييرات تذكر، وذلك في ظل تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى عدم وجود اتجاه واضح لحركة الذهب العالمي خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب

افتتح الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولات اليوم الجمعة عند مستوى 3155 جنيهًا للجرام، وتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لـ"جولد بيليون". كان الذهب قد ارتفع إلى 3160 جنيهًا للجرام، وخلال جلسة الأمس لم يشهد أي تغيير حيث افتتح الجلسة وأغلقها عند مستوى 3145 جنيهًا للجرام.

تشهد الفترة الحالية استقرارًا في سعر الذهب المحلي نظرًا لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وعدم وضوح تحركات أسعار الذهب العالمية. بالتالي، لا توجد ضغوط على سعر الذهب المحلي حاليًا.

يشهد الطلب المحلي على الذهب ضعفًا واضحًا منذ فترة، مما تسبب في الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار، خاصة مع غياب المضاربات السعرية بعد اختفاء السوق الموازي. بالتالي، يتبع سعر الذهب المحلي حركة السعر العالمي، وفي حال استجابة الذهب العالمي لتوقعات الأسواق المالية والمؤسسات العالمية بارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب المحلي بشكل كبير.

حتى الآن، يعد وضع السيولة من النقد الأجنبي مناسبًا لدى البنوك، مع وجود وفرة في العملة الأجنبية، مما دفع البنوك التجارية إلى رفع حد استخدام كروت الائتمان خارج مصر لعملائها، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية، مما يزيد من هدوء واستقرار الأسواق بشكل عام.

أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

حتى الآن، لم يستطع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من نطاق التداول الضيق الذي استمر طوال هذا الأسبوع حول مستوى 3150 جنيهًا للجرام. ولا توجد حتى الآن ضغوط سعرية قد تؤدي إلى تغيرات في حركة السعر على المدى القريب.

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