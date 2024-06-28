رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد منطقة 2350 فدانا بالمدينة

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة لمتابعة خطة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - متوسطى الدخل ومحدودي الدخل "، وذلك في إطار استمرار متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم المرور على الأعمال الجارى تنفيذها، والتشديد على الشركات بتنفيذ الخطة، وذلك بزيادة عدد العمالة وزيادة ساعات العمل مع تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل.

كما تم المرور على أعمال المرافق الجارى تنفيذها والتشديد على ضرورة نزول المعدات وتوفير الخامات اللازمة بمواقع العمل لسرعة إنجاز تلك المشروعات.



ووجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إدارة التنمية بمتابعة أعمال النظافة مع الشركات المسئولة عن ذلك والمتابعة مع شركة التعمير المسئولة عن نظافة وصيانة عمارات " سكن لكل المصريين " حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة، كما تم التأكيد على إدارة الزراعة بمتابعة أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء، بجانب سرعة الاستجابة لملاحظات سكان المدينة.

وقام مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، بالمرور على منطقة ٢٩٠ فدانا لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة للمرافق بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث قامت مجموعات المرافق بتطهير جميع المطابق الرئيسية والفرعية بمنطقة ٢٩٠ فدانا، وذلك حفاظاً على الشبكة الرئيسية لخطوط الصرف الصحى.