الإسكان: تكثيف العمل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بهذه المدن

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مبادرة سكن لكل المصريين تأتي على رأس المشروعات القومية التي تتولى تنفيذها الوزارة، حيث إنها تسهم في توفير وحدات سكنية لائقة، بأسعار مناسبة، لمختلف شرائح الدخل، خاصة شريحة محدودي الدخل، وكذا توفير مئات الآلاف من فرص العمل.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فرص الاستثمار، والمساهمة في تنفيذ مخططات الدولة التنموية، ناهيك عن أنها تسهم في غلق ملف البناء علي الأراضي الزراعية، والعشوائيات، عبر توفير بديل آمن مخطط، وبأسعار مناسبة.



وقام مسئولو أجهزة مدن السادات، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، و15 مايو، بجولات تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بهدف تكثيف العمل ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل أعمال الطرق والمرافق والزراعة وتنسيق الموقع، بجانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بمواقع أخرى للمبادرة.



وصرح المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الداخلية في المرحلة الثانية لعمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحى الفردوس محور منخفضي الدخل لعدد 2180 وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز لتنفيذ شبكة الطرق ( سن - أسفلت - بلدورات أرصفة ) 60%.

وتابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع كفاءة المحور المركزى، والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية للجزء المتبقى من امتداد المحور المركزي بطول 700 متر، والذى يربط المناطق السكنية بالمحاور الرئيسية ويسهم في خلق فرص استثمار.