سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنية المصري.. شهد سعر اليورو في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي اليوم الجمعة، ثباتًا، سجل سعراليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي للشراء نحو 51.43، وللبيع نحو 51.25.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر اليورو مقابل الجنية المصري، وتحرص الوفد على تقديم كل خدماتها الاقتصادية بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار العملات وأسعار السلع بشكل عام، وجاء سعر اليورو اليوم على النحو الآتي:

سعر اليورو في بعض البنوك كالآتي:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

51.44 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.40 للشراء

51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.41للشراء

51.23للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

51.41للشراء

51.21للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

51.43للشراء

51.23للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي

51.43 للشراء

51.25 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.41 للشراء

51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.41 للشراء

51.23 للبيع

قال البنك الدولي في تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، الصادر الأربعاء، إن التحويلات النقدية الرسمية التي أرسلها المغتربون إلى بلدانهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت العام الماضي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليار دولار، وهو ما أرجعه بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.

وبحسب البيان المنشور على موقع البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بمصر، قال البنك إنه: "من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية"، وأشار إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.

تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشكل عام، قال البنك الدولي إن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022.

وقال البنك الدولي إنه رغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.