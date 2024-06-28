"مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان" ضمن قوافل أوقاف الفيوم 

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة اليوم الجمعة، قافلة دعوية من مسجد الإبياري بقرية الحامولي التابع لإدارة أوقاف يوسف الصديق.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، والإدارات الفرعية بالقرى والمراكز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقافد وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير عام إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير إدارة شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد عبد المنعم مدير إدارة أوقاف مركز يوسف الصديق، والدكتوره هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من العلماء والأئمة والواعظات، والذين أكدوا خلالها أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وتعزيز أسس قوتها مطلب شرعي ووطني لا غنى عنه للأفراد والأمم.

خلال فعاليات القافلة الدعوية أكد العلماء أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وتعزيز أسس قوتها مطلب شرعي ووطني لا غنى عنه للأفراد والأمم ، والوطن أحد الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها، وبقدر إيمان الإنسان بحق الوطن، وقوة انتمائه إليه، وعطائه له، واستعداده للتضحية في سبيله، تكون قوةُ الوطن، وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء، والنكوص عن التضحية بالنفس أو بالمال، يكون ضعف الأوطان أو سقوطها وضياع مصالح العباد والبلاد ، فقوة الوطن قوة لجميع أبنائه ، وضعفه ضعف لجميع أبنائه.

العلماء: تعزيز قوة الأوطان ليس أمرا سهلا إنما هو عملية شاقة

وأشار العلماء إلى أن تعزيز قوة الأوطان ليس أمرًا سهلًا أو هينًا، إنما هو عملية شاقة شديدة التعقيد، يحتاج إلى إرادة صلبة، وعمل دءوب، ورؤية ثاقبةٍ في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الأوطان وتحافظ على أمنها واستقرارها، مع القدرة على قراءة الواقع وفهم تحدياته.

إن الأوطان لا تقوى بغير العلم والعمل الجاد، والجهد والعرق ، وقد جاء الشرع الحنيف بالدعوة إلى العلم والعمل وإتقانهما، حيث يقول الحق سبحانه في شأن العلم على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ)، ويقول الحق سبحانه في شأن العلم: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وإليه النشور"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ).

هذا وقد شملت القافلة مقارئ للأئمة والواعظات، والبرنامج الصيفي للطفل، ودروس للواعظات، ومقارئ للجمهور.