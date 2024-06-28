مظهر شاهين يكشف سبب مهاجمته ووصفه بخائن الثورة (فيديو)

كشف الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، سبب مهاجمته ووصفه بخائن الثورة، موضحًا أنه خلال موقعة الجمل كان يقف في ميدان التحرير ووجد أن المصريين يقتلون بعضهم، وناس تدافع عن نفسها وأخرين موتى وأدخلوهم المسجد.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الأمر من وجهة نظر شرعية وبعيدة عن السياسة أنه قام بعمل مداخلة مع قناة “الفراعين وقال فيها: ”إذا كان ثمن رحيل مبارك أن تسيل دماء المصريين على يد المصريين فليبقى مبارك ونحصن دماء المصريين"، مؤكدًا أنه لو قال غير ذلك لكان سيحاسب عليه.

وتابع: “بسبب هذا التصريح تم مهاجمتي ووصفي بأنني خائن للثورة”، مشيرًا إلى أنه جرى حل البرلمان وحل الحزب الوطني ورحيل حبيب العادلي كل هذا تحقق فلما نقتل بعضنا.

وأشار إلى أنه جرى تعينه كإمام لمسجد عمر مكرم يوم 1 مارس 2005، مضيفًا أن علاقته بالسياسة كعلاقة العوام من المصريين.

رفض غلق المسجد بعد أوامر الشرطة أثناء الثورة

وأضاف أنه لا يحضر أي اجتماعات سياسية وما يعرفه عن السياسة هو ما يعرفه والده وأسرته البسيطة مثل من هو رئيس الدولة والأحزاب والحزب الوطني الديمقراطي.

وتابع أنه استيقظ يومًا ليجد الناس تتحدث عن ثورة 25 يناير وحدثت أحداث في تونس والناس تقول إن مصر ليست تونس وقلت إن ما حدث في تونس لن يتكرر في مصر.

وأشار إلى أن ميدان التحرير كان ممتلئًا بالناس وحدثت مواجهات مع الشرطة وجاء يوم 28 يناير وكان المفروض أن يؤدي خطبة الجمعة وبسبب اللجان اضطر إلى المبيت بالمسجد خوفًا من عدم اللحاق بخطبة الجمعة.

وأكمل ذهبت للتحرير ووجدته ممتلئًا برجال الشرطة وطلب مني غلق المسجد ورفضت ليس من منظور سياسي، ولكن من يقول لي إغلق هي وزارة الأوقاف وليس الشرطة.