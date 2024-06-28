الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قيادي بحركة فتح: اعتداء كلب على مسنة دليل نازية المحتل (فيديو)

كلب
كلب

علق الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، على مشهد إطلاق كلب للجيش الاحتلال على سيدة مسنة فلسطينية، الذي زلزل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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ابن شقيقة الفلسطينية ضحية هجوم كلب الاحتلال يكشف تفاصيل كارثية عن الواقعة(فيديو)

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كلب الاحتلال يعتدي على مسنة فلسطينية رفضت ترك منزلها ويصيبها بكسور ونزيف

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن المشهد أكبر دليل على نازية المحتل، مشددا على أن حكومة نتنياهو المتطرفة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ضد أهالي غزة.

وأضاف أن الاحتلال استهدف 160 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واعتقل البعض الآخر، أمام عجز دولي مخيف، ولا يوجد من يمارس ضغط حقيقي على الاحتلال لكبح جماحه.

وتابع: “جميع المؤسسات في فلسطين لم تسلم من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب جرائمه ضد كل ما هو فلسطيني”.

اعتداء كلب الاحتلال على سيدة مسنة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلب بوليسي على مسنة فلسطينية امتنعت عن ترك منزلها في جباليا ، واعتدى عليها الكلب بوحشية.

وظهر في الكاميرا المثبتة على الكلب، في الفيديو المسرب، المسنة وهي تصرخ، وتستغيث من الكلب الذي أطلقه جندي، واستمر في الاعتداء لمدة طويلة على المسنة بوحشية.

أسفر عن اعتداء الكلب التابع لقوة الاحتلال بشراسة على المسنة الفلسطينية نزيف وكسور.

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