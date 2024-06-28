مظهر شاهين: بكيت عندما رأيت أقسام الشرطة والمحاكم تحترق في 2011 (فيديو)

كشف الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أنه بكى عن رؤيته حريق أقسام الشرطة والمحاكم أثناء ثورة 25 يناير 2011، موضحًا أن ميدان التحرير وجد فيه أعدادًا رهيبة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أنه أثناء عودته شاهد من أعلى كوبري أكتوبر حريق قسم الأزبكية ومجمع الجلاء وحريق المحاكم، مما جعله لا يتمالك دموعه لأنه رأى الدولة تتجه لمرحلة صعبة وأنه تمنى عدم رؤيتها.

وأوضح أن يوم السبت 29 يناير كان من قلقله على المسجد يتصل بالعمال طوال الوقت ويخبروه أن الثوار اقتحموا القاعة الكبرى ويقول لهم اتركوهم وبعدها اقتحموا القاعة الصغرى وجرى تحويلها لمستشفى وطلب من العمال تركهم.

وتابع: “يوم موقعة الجمل 1 فبراير مشهد أتمنى ألا تراه مصر ثانية”، مشيرًا إلى أن يومها كان الخطاب العاطفي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك والناس كلها تعاطفت معه وكانت ستغادر التحرير لأنه قال إنه سيقيل الحكومة ويحل الحزب الوطني وأنه لا يوجد توريث في الحكم كما أنه لن يترشح ثانية.

وأكد: “الناس التي نزلت في هذا التوقيت لم ترفع لافتة ارحل يا مبارك، ولكن مع موقعة الجمل حلم الناس كان مغادرة حبيب العادلي يمشي وحل مجلس الشعب”.

سر عدم غلق المسجد

وأشار إلى أنه جرى تعينه كإمام لمسجد عمر مكرم يوم 1 مارس 2005، مضيفًا أن علاقته بالسياسة كعلاقة العوام من المصريين.

وأضافأنه لا يحضر أي اجتماعات سياسية وما يعرفه عن السياسة هو ما يعرفه والده وأسرته البسيطة مثل من هو رئيس الدولة والأحزاب والحزب الوطني الديمقراطي.

وتابع أنه استيقظ يومًا ليجد الناس تتحدث عن ثورة 25 يناير وحدثت أحداث في تونس والناس تقول إن مصر ليست تونس وقلت إن ما حدث في تونس لن يتكرر في مصر.

وأشار إلى أن ميدان التحرير كان ممتلئًا بالناس وحدثت مواجهات مع الشرطة وجاء يوم 28 يناير وكان المفروض أن يؤدي خطبة الجمعة وبسبب اللجان اضطر إلى المبيت بالمسجد خوفًا من عدم اللحاق بخطبة الجمعة.

وأكمل ذهبت للتحرير ووجدته ممتلئًا برجال الشرطة وطلب مني غلق المسجد ورفضت ليس من منظور سياسي، ولكن من يقول لي إغلق هي وزارة الأوقاف وليس الشرطة.