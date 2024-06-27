حزب الوفد يهنئ سفير فرسان مالطا بعيد التأسيس

تقدم حاتم رسلان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ممثلاً للجنة العلاقات الخارجية بالحزب، بالتهنئة للسفير ماريو كونتينو تو سفير فرسان مالطا بمناسبة عيد التأسيس، وقدم هدية تذكارية له باسم حزب الوفد. كما قدم تهنئة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد للسفير.

يذكر أن العلاقة بين مصر وفرسان مالطا تعود إلى عام 1980، واتسمت العلاقة خلال هذه السنوات بأنها كانت دائمًا جيدة جدًا وودودة وصديقة. وتوصف العلاقات بين السفارة والمؤسسات المحلية بأنها ممتازة. وفى المجال السياسى الدولى، تعتبر فرسان مالطا محايدة وغير متحيزة وغير سياسية، وهذا يسمح بالتعاون مع جميع الحكومات، ويضاف إلى هذا أن لها مشروعات لخدمة اللاجئين والرعاية الصحية بمصر.

