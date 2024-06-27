بكري يحذر مدبولي من إحباط الشعب باختيار “وزراء أي كلام”: “كفاية احتقان للبلد”

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مشروع توشكى يشهد كل أنواع زراعة التمور على مساحة 38 ألف فدان لتدخل مصر بهذا المشروع موسوعة جينيس، لافتا إلى أن توشكى مجتمع جديد يشهد كل أنواع المشروعات الزراعية بقيمة 600 مليار جنيه.

وعلق الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: القوات المسلحة دائما متواجدة في المشروعات المجتمعية؛ باعتبارها مهمة وطنية، معلقا: الشعب المصري غضبان من حاجات كتير في البلد لكنه لن يفرط في مصر، وهو الشعب الذي ينتظر تغييرا جذريا من الرئيس السيسي في كل مجالات الحياة، وخاصة التغيير الوزاري.

وتابع مصطفى بكري قائلا: اوعوا تحبطونا وتجيبوا لنا ناس أي كلام.. يا دكتور مصطفى متاخدش قرارا تزيد احتقان البلد.. حركوا المحافظين في المحافظات.. لموا البلد وفوقوا شوية وكل وزير خلاص قاعد على الكرسي.

وشدد مصطفى بكري قائلا: تعالى يا رئيس الحكومة مجلس النواب نتناقش ونحن نكن لك كل احترام.. واستشيروا من لديهم الخبرة ونحتاج وزراء شباب.. وابعدوا عن الأزمات والمشكلات.. وأفضل فرصة لحل الأزمات هي التعديل الوزاري الجديد.

وأردف في سياق آخر: «هذا حال الكثير من نخبتنا للأسف في هذا الزمن الصعب الذي تخلى فيه الكثيرون عن المبادئ، ربما تتصور أن الدفاع عن الوطن هو نوع من التخلي عن الشعب ولكن هذه دعاية المغرضين، أن تقف مع بلدك هذا أمر طبيعي، لا تقنعني أن الرئيس يريد إشعال البلد، لا تقنعني أن الرئيس صامت أمام الأزمات لأنه يحاول دوما أن يرشد السفينة لتمضي في الطريق الصحيح».



وواصل الإعلامي مصطفى بكري «التحديات أمامنا وعليك أن تنظر إليها، ما أسهل أن تطلق الشعارات وتزايد على الآخرين، التحديات ليست بالسهلة، بلدنا مستهدف من الأعداء بالخارج، هؤلاء الذين لا يتمنون لمصر أن تكون لها مواقفها الثابتة، لو المركب حصل ليها حاجة كلنا هنروح للمجهول لا قدر الله، صحيح هناك خونة يرتدون ملابس الوطنية، توجد مشاكل لا أنكر، بنقول يا جماعة عايزين إدارة أزمة صح».



ووجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة للحكومة بشأن انقطاع الكهرباء «يا إخوانا ما توقفوا مشروع من المشروعات الكبرى واشتغلوا في الأولويات، احمي الناس إحنا في عز الحر، تقطع 3 ساعات إزاي وطلاب الثانوية العامة بيمتحنوا حسوا بالناس فيه إيه، طلاب الثانوية العامة مشريدن وبينزلوا الكنائس واماكن فيها كهرباء، الشعب لولا ثقته في القيادة السياسية مكانش سكت، واللي مش شايف وحريص على أمن البلد يقول كلام غير كده، إحنا شربنا المر، وكلنا كنا على قوائم الاغتيالات، الرئيس السيسي وطني والتحديات أمامه كثيرة، ومحدش بيخدم معاه بإخلاص إلا قلة».