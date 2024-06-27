محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

جاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التى امتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، ضد قوى الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته، واستظل الجميع بعلم مصرنا الغالية، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار ".

تهنئة وزير الدفاع ورئيس الاركان

وبعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، الشاهدة على وقوف قواتنا المسلحة في صف الشعب ضد قوى الشر، والحفاظ على وطننا الحبيب وحمايته على مر العصور".

وقال: " أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".