بعد إلغائها في التربية النوعية| كليات تشترط اختبارات القدرات للقبول

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.

وكانت اختبارات القدرات تطبق العام الماضي على كليات الفنون الجميلة، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية، وكليات التربية الرياضية، وشُعب التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بنفس قواعد العام الماضي.

كليات تتطلب اختبارات القدرات 2024

كليات الفنون الجميلة. كليات الفنون التطبيقية. كليات التربية الفنية. كليات التربية الموسيقية. كليات التربية الرياضية. شُعب التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.

قواعد اختبارات القدرات

يختار الطالب نوع اختبارات القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع اختبارات القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات فى المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه اختبارات القدرات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

تجرى اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.