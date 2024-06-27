مغسلة موتى: أحرص على السنة في الغسل.. وطالبات الجامعة الأمريكية يتعلمن مني المهنة

كشفت الست فايزة، مغسلة الموتى، سبب دخولها عالم غسل الأموات، قائلة إنها دخلت المجال عقب عدم إتقان سيدة غسل أمها بشكل جيد.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع عبر فضائية “النهار”، مساء الخميس، أنها تعلمت فن غسل الأموات من جارها الذي تطوع في تعليمها، مشيرة إلى أنها تتطوع لغسل الأموات ولا تأخذ أموالًا وتحرص على ترك رقم تليفونها لدى المستشفيات والمراكز الطبية.

وتابعت: "أنا لا أريد أموالًا، أريد حسنات ليوم القيامة، لقد رأيت أمورًا صعبة في حياتي، لذا أنا متوجسة، أريد الذهاب إلى الله لـ (يطبطب عليا)، وأدعو الله أن أموت وأنا على طهارة وقراءة قرآن وصلاة ويوم الجمعة أو في شهر رمضان أو خلال عودتي من مهمة غسل أموات”، مشددة على أنها تلتزم بشكل صارم بالسنة في غسل الأموات.

ولفتت إلى أنها تشتغل في صناعة المخللات إضافة إلى مهنة غسل الموتى، وأنها علمت أولادها أفضل تعليم، كاشفة أنها تعلم طالبات الجامعة الأمريكية الغسل، مردفة: "هم من يطلبن مني ذلك ويحرصن على حضور الغسل".

وتطرقت إلى الحديث عن موقف وصفته بالمصيبة خلال غسلها لميتة سقطت من فوق خشبة الموتى في مستشفى بسبب رفض قريباتها المساعدة في الغسل، معقبة: "اتفتحت رأسها والدم سال منها وسط صابون غزير ما تسبب في مشادة مع ابنها".