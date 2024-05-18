برلماني يطالب باحترام وتنفيذ قرار الأوقاف بمنع تصوير الموتى بالمساجد 

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تأييده التام والمطلق لقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنائز فى المساجد، لأنه لا يليق بحرمة الموت مؤكداً أنه قرار يجب أن يحترمه الجميع و ينبغي أن يؤيده ويلتزم به الكافة .

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن بيوت الله فى الأرض لها قدسيتها، والموتى وأسر المتوفين يجب احترامهم ومراعاة مشاعرهم ولا يجب أبداً أن تقتحم أجهزة التصوير التى تعددت أنواعها المساجد والمقابر ، فالموت له حرمته معرباً عن أسفه الشديد لتصوير الانسان حتى وهو يصارع سكرات الموت.

مجلس النواب

و أكد النائب السيد شمس الدين أنه يجب ألا نسمح لأنفسنا ولغيرنا باقتحام خصوصيات الآخرين سواء كانوا فنانين أوغيرهم من الشخصيات العامة فهم بشر مثلنا، يبكون موتاهم يحزنون ويتألمون عليهم مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد أن يشاهدهم فى لحظاتهم شديدة الخصوصية على غير رغبتهم جريا وراء السبق او الخبر أو التريند على مواقع التواصل الاجتماعى فما يحدث من انتهاك الخصوصية، لا يمكن أن يقبله أى دين من الأديان ولا عرف ولا تقاليد وليس له علاقة من قريب أو بعيد بدور الصحافة أو الاعلان

وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذا القرار المهم من وزارة الأوقاف جاء متأخراً وعلى الجميع أن يلتزم به حفاظاً على حرمة المساجد و جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت ، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لنقابتى الصحفيين والإعلاميين ولكل المعنيين بهذا الأمر موقف صريح وواضح ورادع في شأن من يقتحم خصوصية الآخرين أو يعرضهم للضيق في وقت ألمهم ومصابهم ولا يمكن أن يترك ذلك للتقدير الشخصى.