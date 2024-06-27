أسعار الدواجن اليوم الخميس بالمزرعة والأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق والمحلات، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 86 جنيهًا في أرض المزرعة، كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 109 جنيهات.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 86 جنيهًا و109 جنيهات.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن اليوم الخميس، بعد الانتهاء من عيد الاضحى باسبوع، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق المصرية لرصد ومتابعة كل جديد، وجاءت اسعار الدواجن اليوم على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 86 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن الساسو

كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 109 جنيهات.