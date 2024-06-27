علماء يكشفون الفوائد الصحية لاستخدام الزنجبيل

أثبت العلماء الفوائد الصحية للزنجبيل، والزنجبيل هو نبات عشبي معمر ومحب للحرارة، اليوم يزرع في جميع القارات تقريبا، لأنه يحتوي على أقوى الخصائص المفيدة.

في كثير من الأحيان يتم استخدام الزنجبيل في التجميل، حيث يتضمن جذموره اللحمية الزيوت الأساسية، وتصنع الأقنعة والمستحضرات التي تعزز التئام الجروح والقرحة أيضا من عصيرها بالمناسبة، هناك الكثير من الوصفات التجميلية التي تستخدم الزنجبيل لمكافحة حب الشباب وحب الشباب.

يدرك خبراء التغذية أيضا الخصائص المفيدة لهذا المنتج، وبعد كل شيء، يحسن الزنجبيل عملية الهضم بشكل أفضل من أي خضروات وفاكهة أخرى لذلك، يوصون بشرب الشاي مع الزنجبيل وتوابله، ويمكنك أيضا إضافته في شكل مطحون لنكهة المربى والمربى.



من المهم ملاحظة أنه في معظم الأحيان يضاف الزنجبيل إلى الشاي في موسم البرد، لأنه يقوي الجهاز المناعي ويحسن الدورة الدموية، والزيت العطري يهدئ الجهاز العصبي جيدا، وينصح علماء المناعة بأخذ حمامات الزنجبيل من أجل التخلص بسرعة من نزلات البرد.

ولكن لا تستخدم هذا المنتج في الداخل لأولئك الذين يعانون من أمراض البنكرياس والجهاز القلبي الوعائي والكلى وهو بطلان استخدام الزنجبيل للأشخاص الذين يعانون من نزيف وأرق متكرر.



أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب. ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين.

ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

قد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب. لذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب.