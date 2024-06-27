التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر واحتياطي الزيت يكفي لمدة 6 أشهر فيما يكفي احتياطي السكر التمويني لمدة 20 شهرا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي لمدة 11 شهر ونصف الشهر، واللحوم الحية تكفي لمدة 8 شهور، فيما يكفي احتياطي اللحوم المجمدة لمدة شهرين والمكرونة تكفي لمدة شهرين.

وأوضحت أنها قامت بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكميات تكفى لمدة من 2 لأكثر من 6 أشهر.

كذلك تستمر منافذ وزارة التموين في صرف سلع فارق نقاط الخبز، والتي تصرف للمستحقين نظير ترشيد استهلاك الخبز المدعم، حيث يصرف للمواطن نظير كل رغيف لم يتم صرفه 10 قروش وهو ما قيمته جنيه عن كل عشرة أرغفة.

ويحصل كل مستفيد مقيد ببطاقة تموينية، على سلع من قائمة سلع المنظومة بـ 50 جنيهاً شهريًا، حتى الفرد الـ4 بالبطاقة، في حين يحصل المستفيدين ابتداءً من الـ 5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهاً فقط.