محافظ الفيوم يُهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الفيوم في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك المناسبة التى سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة ضد قوى الشر، التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، عندما قال الشعب كلمته وانحاز الجيش له ليقف العالم كله شاهدًا على إرادة المصريين، في التحول من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام رغم كل التحديات".

تجديد العهد:

وأضاف المحافظ: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من الخير والرخاء والإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".