الديهي يزف بشرى سارة تنهي “أزمة الكهرباء”.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شائعات حول منع قطع الكهرباء في المحافظات الساحلية بسبب المصايف، فأصدرت الشركة القابطة للكهرباء بيانًا تنفي هذا الأمر، مؤكدة أن كل الأخبار التي تثار حول هذا الشأن عارية تمامًا عن الصحة.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن وزارة الكهرباء والبترول صدمت الشعب المصري بالحديث على مد فترة انقطاع الكهرباء من ساعتين لـ3 ساعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ليس في يدها ما تفعله خلال الفترة الحالية لمنع انقطاع الكهرباء، وهي غير سعيدة بقطع الكهرباء على الشعب المصري.

ولفت إلى أن أحد أسباب انقطاع الكهرباء عدم وجود أموال لدى وزارة الكهرباء لشراء المازوت أو الغاز، معقبًا: "لدينا مشكلة في الفلوس، وهناك انخفاضًا في إنتاج الغاز المصري".

وأضاف أن هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء مع وصول سفينة الغاز المستوردة، وضخ المزيد من الشحنات المستوردة من الغاز خلال الفترة المقبلة، مضيفًا ان حجم ما تستورده مصر من الغاز في العام يكلف الدولة المصرية 1.5 مليار دولار، وفي نفس التوقيت هناك أزمة في الأموال القادمة من قناة السويس.

هذا وتقدمت وزارتا الكهرباء والبترول باعتذار للشعب المصري عن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية التي أُعلن عنها أمس.

وأوضحتا أن ارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة أدى إلى زيادة الاستهلاك، ما استدعى تمديد فترات تخفيف الأحمال بساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الوزارتان اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد وضخ كميات إضافية من الغاز والمازوت لمواجهة الطلب المتزايد، وستواصلا الإعلان عن أي مستجدات.

"نتنياهو الأخرق"

ونوه في سياق آخر إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رجل أحمق وأخرق، ولا يرى إلا نفسه، ويريد أن يحقق مجد شخصي في دولة الاحتلال، من خلال إحراق الأرض في غزة، معقبًا: "نتنياهو أسوأ من تولى منصب رئيس وزراء دولة الاحتلال".

وتابع "الديهي"، أن نتنياهو تحدث اليوم على استعداده للموافقة على صفقة جزئية لا تنهي الحرب، لانه يريد استمرار الحرب للبقاء في السلطة.

ولفت إلى أن واشنطن بوست تحدث على أن التحالف العسكري الأمريكي لم يردع الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر رفضت الدخول في هذا التحالف العجييب المريب منذ أول يوم.