إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء هي عرض لمرض

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عدم الكذب والمصارحة يعني أننا نضمن للبلد الاستقرار، موضحًا أن أي هزة تتعرض لها البلاد هي "خطر" شديد على مصر، مشددًا على أنه لا يجب أن يسمح أي طرف في مصر أن تهتز الدولة المصرية.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال برنامجه"حديث القاهرة"، المُذاع على فضائى "القاهرة والناس"، إلى أن حدوث أي هزة للدولة هو شيء في منتهى الخطورة في ظل واقع مضطرب على كافة المستويات من ليبيا والسودان وغزة والوطن العربي كاملًا.

وقال: "لم تصنع الحشود الأمنية أمنًا، ولم يكن التضييق والخناق صانع للاستقرار، وليس أمامنا إلا حل وهو القبول والرضا والتشارك من أجل الاستقرار"، مشيرًا إلى أن الرضا والقبول أحد أهم عوامل استقرار المجتمعات، موضحًا أن كل الإشارات تقول أننا أمام نفس المنهج للحكومة الجديدة على الحكومة المستقيلة، حريصين أن تستمر مصر على درجة من الأمن والأمان والانشغال بالمستقبل أكثر من تدخل في حالة من الضبابية ولابد أن يكون التعامل من خلال الوضوح وقبول بشيء مهم وهو التواضع للشعب.

حالة الوصايا على المواطنين وامتلاك القرار والاستخفاف بالأخر أمر مرهق جدًا

وأشار إلى أنه على دولة يونيو أن تتواضع للشعب، مؤكدًا أن حالة الوصايا على المواطنين وامتلاك القرار والاستخفاف بالأخر أمر مرهق جدًا، متابعًا: "أزمة الكهرباء هي عرض لمرض".