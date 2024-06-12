إبراهيم عيسى: الفلسطينيون يعيشون وضع الانتحار المستمر.. والعودة لما قبل 7 أكتوبر “خبل”

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن يحيى السنوار، رئيس مكتب حماس في غزة، يتاجر بدم الفلسطينيين ويسعى للعودة إلى الحالة التي كانت عليها قبل عملية 7 أكتوبر.

وأوضح عيسى أن هدف عملية 7 أكتوبر هو العودة إلى الماضي، وأنها تسببت في دمار غزة بنسبة 85% وأعادتها إلى العصور القديمة، واصفًا تداعيات ما يحدث بـ "الهطل والخبل".

وأكد عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" أن السنوار يسعى لتحقيق المجد السياسي على حساب الشعب الفلسطيني، ويستمر في الحرب من أجل مصالحه الشخصية ومصلحة حركة حماس.

وأشار إلى أن العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة هم الصمود الحقيقي والنضال الحقيقي من أجل استعادة الأراضي، بينما تسعى الحركة المسلحة والمقاومة لتحقيق مصالحها السياسية دون النظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن المقاومة حق لكن ممارستها لم تحقق نتائج، وأن المقاومة المسلحة لا تكون ذات جدوى إذا كانت تؤدي إلى تدمير شعبها وتضر بالقضية الفلسطينية.

وأردف: “الفلسطينيون يعيشون في وضع الانتحار المستمر، وأنهم لم يستفادوا من الحروب منذ 1948 إلا بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي لم تكن مسلحة”.

وأكدت أمس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، التى تبحث بالجرائم المرتكبة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب فى قطاع غزة.

جاء ذلك فى تقرير نشرته اللجنة الأممية المستقلة، حول انتهاكات القانون الدولى والجرائم الدولية التى ارتكبتها الأطراف خلال الفترة من 7أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023.

وقالت اللجنة الدولية إن «إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بما فى ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة».

وطالبت اللجنة حكومة الاحتلال بوقف فورى لحربها المدمرة التى أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة