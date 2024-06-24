افتتاح معارض فنية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

شهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، افتتاح ثلاثة معارض فنية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وشارك الدكتور محمود مصطفى علام، وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث، بمعرضه الفني " لماذا لاينبت الورد فينا"، بتقنية الكمبيوتر جرافيك والوسائط المتعددة، وشارك الدكتور أحمد جمال عيد، عضو هيئة التدريس بمعرضه الفني: "أضغاث أحلام وأكثر"، بتقنية الكمبيوتر جرافيك والوسائط المتعددة، وشارك الدكتور أكرم صلاح الدين، عضو هيئة التدريس بمعرضه: "رسائل سردية" بتقنية الحفر والطباعة.

أشاد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة بالأعمال الفنية للسادة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن إقامة هذه المعارض الفنية تُرثي مجال الفنون التشكيلية كما أنها تجربة مفيدة للطلاب لنقل خبرات الأستاذة لهم والتعلم من مواهبهم.

كما أثنى الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية على جهود السادة أعضاء هيئة التدريس ومدى حرصهم على إقامة أعمال فنية، تسهم في تنمية الإحساس الفني لدى طلاب الكلية، مؤكدًا على حرص الكلية على فتح مجالات الابداع والابتكار لأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب.