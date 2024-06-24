استمتع بالانتعاش مع سموذي الجوافة اللذيذ في دقائق

سموذي الجوافة من المشروبات المنعشة والصحية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث تتميز الجوافة بنكهتها اللذيذة وفوائدها الغذائية العديدة، فتحتوي على فيتامين C والألياف، التي تعمل على رفع المناعة وحماية الجسم من الفيروسات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير سموذي الجوافة المنعش لطقس الحار.

سموذي الجوافة

طريقة عمل سموذي الجوافة

المكونات:

- جوافتين ناضجتين مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

- كوب عصير البرتقال الطازج

- ملعقة كبيرة عسل أو سكر حسب الذوق

- كوب ثلج

الخطوات:

1. ضع قطع الجوافة المقشرة في خلاط عالي السرعة.

2. أضف عصير البرتقال والعسل أو السكر إلى الخلاط.

3. أضف الثلج.

4. اخلط جميع المكونات حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

5. قدم سموذي الجوافة مباشرة، ويمكنك تزيينه بشرائح جوافة إضافية أو أوراق نعناع حسب الرغبة.