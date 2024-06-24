حقيقة اتصال بلينكن بشكري لخروج الطلبة والمصابين من غزة

تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بإجراء اتصال هاتفي من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره المصري سامح شكري، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.

من جانبه نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.

وأكد أبو زيد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة شكلًا ومضمونًا، ولم يحدث أي اتصال من هذا النوع، ولا توجد أي ترتيبات بهذا الشأن.

جاء هذا النفي عبر تدوينة للسفير أبو زيد على حسابه في منصة “إكس”، حيث شدد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.