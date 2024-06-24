ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص فى المنيا للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين– أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمى للكيان-جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" جميعهم خاصين بالكيان التعليمى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.