طالب يتحرش بموظفة بأحد البنوك ويحاول اغتصابها داخل عقار

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول فيديو لـ طالب يتعرض للضرب المبرح داخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس، وتبين بأنه تحرش بموظفة بأحد البنوك وحاول التعدى عليها واغتصابها.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى؛ بتعرضه للضرب وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك «تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام"».



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.

وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.