تطورات حالة أحمد رفعت الصحية وموعد عودته للملاعب (فيديو)

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأعية الدموية، اللاعب أحمد رفعت عانى جلطة في القلب، وما عقد الأمور هو توقف القلب، وظل ساعة في انعاش القلب، ثم مكث في غيبوبة لمدة أسبوع.

وأضاف جمال شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أحمد رفعت لم يتناول قهوة بشكل زائد ولا مكملات أوصوم ولا أي شيء من هذا القبيل كما تردد.

وتابع: "اللاعب كشف عن أن لديه هموم لا يتحملها بشر، والزعل سبب قوي لهذه المشكلة والظروف النفسية، والزعل يكسر القلب والاكتئاب والتوتر والقلق.



وأردف استشاري القلب والأوعية الدموية، أن والد اللاعب الدولي أحمد رفعت كان يعاني من مشاكل في القلب، واللاعب تم انقاذه وعضلة القلب جيدة حاليا، ولكنه أمامه 6 أشهر حتى نعرف متى سيعود للملاعب.

وعلق أحمد أشرف، استشاري جراحة القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي، على حالة اللاعب أحمد رفعت، والذي يعاني من أزمة صحية على مستوى القلب.

وكان رفعت قد تعرض لسقوط مفاجئ في أحد المباريات مع فريقه فيوتشر، قبل أن يتم نقله لأقرب مستشفى في الإسكندرية، بعدما توقفت عضلة القلب لديه عن العمل.

واستطاع الفريق الطبي الذي كان يُشرف على حالة رفعت أن يُعيدوه للحياة مرة أخرى، بعدما دخل في غيبوبة لعدة أيام.

وتحدث أحمد أشرف في تصريحات تلفزيونية عن إصابة أحمد رفعت، حيث قال: "أطمئن الجماهير المصرية على رفعت، فحالته تتحسن، وبأذن الله قريبًا يُطمئن الجماهير على حالته بنفسه".

وتابع: "ما زال الوقت مُبكرًا للحديث عن عودته للعب كرة القدم، تتابعه لجنة طبية".

وأتم: "نحن في مرحلة الإعداد للتأهيل، والإجابة على هذا السؤال ليست في الوقت الحالي".