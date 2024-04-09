بالفيديو.. أول تعليق من أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية

علق أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر عقب خروجه من مستشفي وادي النيل وتحسن حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

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ونشر نادي مودرن فيوتشر فيديو لأحمد رفعت عقب خروجه من المستشفى وهو ينهئ فيه الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك ويوجه الشكر إلى الطاقم الطبي الخاص بمستشفى زمزم وكذلك للجماهير المصرية.

كما نشر النادي بيان كالاتي..

بحمد الله وفضله وهو القادر على كل شىء “ يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة ”.

وستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلي الملاعب قريباً.

ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء.