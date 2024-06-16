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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استشاري قلب يطمئن الجماهير على حالة أحمد رفعت

أحمد رفعت ووزير الرياضة
أحمد رفعت ووزير الرياضة

علق أحمد أشرف، استشاري جراحة القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي، على حالة اللاعب أحمد رفعت، والذي يعاني من أزمة صحية على مستوى القلب.

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وكان رفعت قد تعرض لسقوط مفاجئ في أحد المباريات مع فريقه فيوتشر، قبل أن يتم نقله لأقرب مستشفى في الإسكندرية، بعدما توقفت عضلة القلب لديه عن العمل.
واستطاع الفريق الطبي الذي كان يُشرف على حالة رفعت أن يُعيدوه للحياة مرة أخرى، بعدما دخل في غيبوبة لعدة أيام.
وتحدث أحمد أشرف في تصريحات تلفزيونية عن إصابة أحمد رفعت، حيث قال: "أطمئن الجماهير المصرية على رفعت، فحالته تتحسن، وبأذن الله قريبًا يُطمئن الجماهير على حالته بنفسه".
وتابع: "ما زال الوقت مُبكرًا للحديث عن عودته للعب كرة القدم، تتابعه لجنة طبية".
وأتم: "نحن في مرحلة الإعداد للتأهيل، والإجابة على هذا السؤال ليست في الوقت الحالي".

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