مي فاروق تسير على خطى رقي أم كلثوم في حفلتها الأخيرة (صور)

خضعت الفنانة مي فاروق لجلسة تصوير جديدة قبل أحيائها لحفلتها الغنائية في دولة قطر رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وحرصت على مشاركة متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

الفنانة مي فاروق

إطلالة ساحرة

وبدت مي فاروق بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والاحتشام في آن واحد، لتسير على خطى رقي وبساطة الفنانة الراحلة كوكبة الشرق أم كلثوم إذ ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة شفاف، صمم من قماش الكريب باللون الأزرق الغامق، الإطلالة من أختيار خبير الموضة Ihab Eladly، الفستان حمل توقيع مصممة الأزياء نور فتح وقد بلغ سعر التصميم 44 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

الفنانة مي فاروق

مي فاروق

وتزينت مي فاروق ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

الفنانة مي فاروق

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

الفنانة مي فاروق

تتسم مي فاروق بذوقها الراقي المحب للاحتشام والبساطة في آن واحد وهذا ما يجعلها تختار أزيائها بعناية فائقة لتحصل على مكانة مرموقه في عيون جمهورها.

الفنانة مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق فنانة مصرية، من مواليد محافظة القاهرة في 9 سبتمبر 1982م.

بداياتها

كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت الغناء، وهي في سن 8 في كورال سليم سحاب بالأوبرا.والديها هما من اكتشفا موهبتها في الغناء وساعداها على تنمية موهبتها.

ارتباطات

ارتبطت مي بالأوبرا. قالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.

الفنانة مي فاروق

الفنانة مي فاروق

الفنانة مي فاروق

الفنانة مي فاروق

الفنانة مي فاروق

الفنانة مي فاروق