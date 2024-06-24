اخر كلام..الزمالك ينسحب من لقاء القمه

فى تطور جديد لأحداث لقاء القمه المقرر غدا بين الأهلى والزمالك فى الجوله ال٢٧ لبطولة الدوري الممتاز أكد مصدر داخل نادى الزمالك أن إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد فى منزل حسين لبيب رئيس النادي قد اسفر عن رفض مجلس الإدارة لعب مباراة القمه بدعوى عدم تحقيق مطالب القلعه البيضاء الأربعه وقام مجلس الإدارة بابلاغ الجهاز الفني بالتوجه إلى منزلهم بعد أن كان قد طلب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الدخول فى معسكر مغلق تحسبا لأى قرار بشأن القمه.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد عقد جلسه مع حسين لبيب رئيس النادي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية فى محاوله للخروج الأمن لمجلس الزمالك من هذا المأزق ووافق لبيب على لعب القمه إلا أن أصواتا داخل المجلس قد رفضت خوفا من الغضب الجماهيرى.

وقررت الرابطه تطبيق اللائحه فى حال انسحاب الزمالك وهى خصم ثلاث نقاط من الزمالك ومثلها نهاية الموسم