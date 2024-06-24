زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: "لن يوضع اسمك على مطار أو جسر"

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لرئيس الوزراء الوزراء بنيامين نتنياهو، رسالة، مفادها :"لن يوضع اسمك على مطار أو جسر والشيء الوحيد الذي سيحمله هو السابع من أكتوبر"، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

عضو مجلس الحرب: حديث نتنياهو عن صفقة جزئية يتنافى مع قرار المجلس





وفي إطار آخر، أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الذي تم حله رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت، أن حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن "صفقة جزئية" في قطاع غزة يتنافى مع قرار المجلس الحربي.

وكان نتنياهو قد شكل مجلس الحرب عقب هجوم 7 أكتوبر الماضي، وأعلن حله في 17 يونيو الجاري، بعد أيام من استقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وزميله المنتمي لتيار الوسط أيزينكوت.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إنه مستعد لصفقة جزئية لاستعادة بعض الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، لكنه سيستأنف الحرب بعد ذلك لاستكمال أهدافها.

والإثنين علق أيزنكوت على تصريحات نتنياهو قائلا: "بصفتي عضوا في مجلس الحرب، قبل أسبوعين كان هناك خياران فقط، إما صفقة شاملة بمرحلة واحدة الجميع مقابل الجميع، أو صفقة شاملة بثلاث مراحل".

وأضاف: "صوت المجلس بالإجماع على الخيار الأخير، لذا فحديث رئيس الوزراء عن صفقة جزئية يتنافى مع قرار المجلس".

وتابع أيزنكوت: "لا أدري إذا كانت هذه زلة لسان أو تعبير عن بعض الأفكار التي تدور في ذهنه، لكن هذا يستوجب توضيحا، خاصة من حيث التأثير النفسي الذي أثاره في عائلات المخطوفين".

واستكمل حديثه قائلا: "تحرير المخطوفين من أهداف الحرب، وهذا يعني المساس بأحد أهدافها وبالحصانة والوحدة الشعبية. هناك جنود الآن في غزة يقاتلون لتحقيق هدف الحرب باستعادة المخطوفين، لذا فهناك ضرورة لتوضيح من قبل رئيس الوزراء حول ما قصده بالضبط".

روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو بسبب هجوم سيفاستوبول

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفيرة الأمريكية لين تريسي إلى مقر الوزارة في موسكو، وقدمت لها احتجاجا على خلفية الهجوم الذي استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "تم توجيه احتجاج لرئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا لين تريسي، التي تم استدعاؤها إلى مقر وزارة الخارجية الروسية على خلفية الجريمة الدموية الجديدة المرتكبة من قبل نظام كييف، الذي ترعاه واشنطن وتسلحه، والذي شن هجوما صاروخياً مستهدفا متعمدا على السكان المدنيين في سيفاستوبول، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال".