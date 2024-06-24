محلل سياسي: لا يوجد مؤشر بأن حكومة إسرائيل تريد وقف الحرب بغزة

أكد أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي، أنه على المدى القصير لا يوجد أي مؤشر يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن نتنياهو يهرب من تعرضه للمحاكمة من خلال إطالة أمد الحرب واستمرار العدوان على قطاع غزة.

الحرب في قطاع غزة:

وأشار “محارم”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن لا يوجد من لديه القدرة أو الاستعداد أو النية أو الرغبة على منع استمرار الحرب، موضحًا أن مسألة إعادة الأسرى المحتجزين في غزة ليست من أولى اهتمامات نتنياهو، موضحا أن حل مشكلة الأسرى يعني محاكمة نتنياهو، أمريكا غير راضية حرب نتنياهو مع لبنان ولا تحبذ هذه الفكرة.

وتابع: “إسرائيل تتشت كثيرًا في مسألة الحرب مع لبنان بين أنها تقدم على هذه الخطوة غير المدعومة أمريكيًا هربًا من فشلها في غزة وعدم تحقيق أهدافها، أم أنها تستمر في شد ومنورات بسيطة مع حزب الله”.

وأضاف أن قدرات وإمكانيات حزب الله في حسابات إسرائيل الآن تختلف عن سابقا، وإسرائيل تحرص أنها إذ وجهت ضربة لحزب الله ستكون طرف مأذي على مدى طويل.