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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني يهاجم عامر حسين: "لست شمشون الجبار"

عامر حسين
عامر حسين

شن مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي، هجومًا حادًا على عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، بعد تردي الأوضاع الكروية المصرية خلال الاَونة الأخيرة.

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وأكد عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن عامر حسين رجل محترم ولا يتربح من كرة القدم، لكنه يحصل على مظهر اجتماعي من منصبه في المنظومة الرياضية المصرية.

وشدد لاعب الأهلي السابق أن عامر حسين ليس عنترة ابن شداد، في إشارة لكثرة المناصب التي يشغلها خلال الفترة الحالية، حيث يتولى 5 مناصب.

وأكمل: "لا يمكن أن يشغل عامر حسين 5 مناصب، فهو رئيس منطقة الإسكندرية، ورئيس لجنة المسابقات، ومن المفترض أن اللجنة وفقًا للائحة تتكون من 4 أعضاء، ونحن لا نعرف من هم وكأنه سر حربي".

وأردف: "عامر حسين يشغل منصب المشرف على كرة القدم بنادي سبورتينج، وعضو اتحاد الكرة، وعضو الرابطة".

وتسائل عبد الغني: "من أين ستأتي بالوقت؟ أنت لست عنترة أو شمشون الجبار".

الجدير بالذكر أن الزمالك يطالب بضرورة تعديل جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بعد المباريات المؤجلة التي أخلت بنظام البطولة.

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